В Крыму продолжается зачистка «макеевских»

30.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку, не проработав на этой должности и года. Ее заявление сегодня подписал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принять отставку Чабан Натальи Николаевны по собственному желанию», – говорится в тексте указа, размещенном на портале крымского правительства.

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Чабан считается человеком, приближенном к задержанному ранее по подозрению в коррупции зампредседателя Совмина республики Виталию Нахлупину. Ее грядущая отставка анонсировалась сразу после задержания чиновника московскими силовиками из ФСБ.

«Она на больничном. Когда выйдет – сразу: вопрос уже решенный», – цитировало слова своего источника РБК.

Нахлупина называли представителем так называемой «макеевской» команды, осевшей в Крыму еще в украинский период. Он сумел удержать позиции во власти во время переходного периода. В СМИ чиновника часто называли «серым кардиналом» Крыма, без которого не принималось ни одного серьезного решения. Считалось также, что Нахлупин «навязанный» Аксенову вице-премьер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после задержания Нахлупина по полуострову прокатилась волна обысков и выемки документов на предприятиях, связанны с реализацией Федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Сам Нахлупин, напомним, был куратором выполнения программы от крымской власти. Сообщалось также, что вслед за Нахлупиным планировалось задержание еще порядка 19 чиновников.

Ранее Басманный суд Москвы отказал защите вице-премьера в изменении меры пресечения и оставил его в СИЗО до 16 декабря. Адвокаты просили отпустить задержанного под домашний арест или залог в 8 миллионов рублей.