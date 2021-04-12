В Крыму продолжают строить поражающие воображение объекты

12.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В крымском городе-курорте Саки подходит к концу строительство самой длинной на полуострове набережной, на которую выделили порядка 1,3 миллиардов рублей.

Местный блогер Евгений Щепинский опубликовал видео, на котором заметно, что строительные работы подходят к завершающему этапу – рабочие высаживают зеленые насаждения и завершают укладку плитки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Набережная, длина которой более 5,5 километров, огибает Соленое озеро и проходит по дамбе, разделяющей несколько озер, и ведущей к морю. Как и предполагалось проектом, на набережной установлены фонтаны, скамейки, места для приема солнечных ванн, детские площадки, дорожки для электромобилей и велосипедов, точки для зарядки электросамокатов и гироскутеров.

Также на набережной завершается строительство амфитеатра, где будут проходить спектакли и концерты. Из-за того, что в городе расположено большое количество санаторий, профилем которых является лечение инвалидов, строители предусмотрели комфортные для них условия проезда – здесь нет ступенек и резких спусков.

Напомним, сдача набережной в Саках затягивалась и переносилась несколько раз. Изначально также стоимость объекта составляла 700 миллионов рублей, а сама набережная должна была продлеваться на 2,2 километра, но после смены подрядчика было решено улучшить и сам проект.