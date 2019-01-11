Сорван график еще одного объекта программы восстановления Крыма после Украины

11.01.2019

Набережная вокруг знаменитого озера лечебной грязи в крымском городе Саки не сдана в срок. Вместо этого строители разрыли берег, превратив его в болото, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее глава администрации Сак Андрей Ивкин публично обещал, что набережная будет сдана в декабре 2018 года. Объект был включен в федеральную целевую программу развития Крыма, из которой на строительство было выделено 700 млн руб.

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Ивкин публично обещал обустроить 2,2 км набережной беседками для отдыха, детскими площадками, «сквериками с зелёными скульптурами и сухими тематическими фонтанами» и даже воссозданными из светящихся элементов останками динозавров. Планировалось также оборудовать спуски к озеру как для здоровых людей, так и для инвалидов-колясочников — основной контингент отдыхающих в Саках.

Вместо этого на берегу озера возникла двухметровая стена, сам берег изуродован. Если ситуация не изменится до лета, то туристы даже не смогут подойти к нему, чтобы обмазаться знаменитыми лечебными грязями. Это возмущает местных жителей.

«Пытаются застроить и распродать территорию зоны санитарной охраны уникального грязевого озера. Озеру уже нанесен невосполнимый ущерб. По меньшей мере странно выглядит строительство набережной вдоль уникального грязевого озера и химзаводских отстойников, Был Саки курортом всесоюзного значения, а стал селом неасфальтированным», – написала на своей странице в «Фейсбуке» жительница города Ольга Финогентова.

Городские власти обещают сдать объект в первой половине 2019 года. Тем временем земля на берегу активно выставляется на продажу.