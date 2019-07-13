В Крыму произошло ЧП в открытом с помпой кемпинге

13.07.2019, Евпатория, Максим Карпенко

Минувшей ночью в Крыму произошло чрезвычайное происшествие на открытом несколько недель назад в присутствии руководства республики новом кемпинге «Оленевка Village».

Оказалось, что установленные в степи недалеко от мыса Тарханкут домики может перевернуть ветер, рассказала туристка из Санкт-Петербурга Наталия Соловьева. Происшествие ставит вопрос о соблюдении норм безопасности при строительстве объекта и работе контролирующих органов.

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«Сегодня ночью мы могли бы стать Элли с Тотошкой из Канзаса, но, по счастливой случайности, наш домик устоял, а два соседних перевернуло внезапным сильнейшим порывом ветра с дождём. Каким-то прямо прицеленным, как-будто кто-то невидимый дунул в огромную трубочку прямо на них.

Я проснулась от шума дождя, вышла на веранду снять полотенца, и тут при свете фонарей полетели белые стулья и шезлонг, и сразу же вслед за ними перевернулся на крышу дом. В доме ночевал мужчина. Он вылез сам, но что-то у него с рукой. Как минимум.

Во втором перевёрнутом домике пока нашли только вещи, люди удачно были в отъезде.

Уже через 5 минут после этого переворота небо стояло чистое, и на Млечном пути можно было рассмотреть каждую заезду», – рассказала Соловьева.

Открытие автокемпинга «Оленевка Village» состоялось в апреле и преподносилось местными властями как удачный инвестиционный проект. На деле он представляет из себя несколько десятков домиков в степи с удобствами на улице.