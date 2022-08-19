В Крыму прокомментировали изданный в Киеве «указ Аксёнова»

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Новости Украины

Очередной фейковый указ главы Крыма Сергея Аксенова выпущен в социальные сети и мессенджеры.

На этот раз указом запрещается курить возле объектов инфраструктуры, продавать недвижимость ниже установленной цены и с 23 августа принимать туристов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запретить курение в радиусе 1 км от объектов критической гражданской военной инфраструктуры, публичное обсуждение причины последствий внештатных ситуаций, возникающих на территории Республики Крым, – гласит псевдо документ. – Временно, начиная с 24 августа по 15 октября, вести обязательную предварительную регистрацию для передвижения по Крымскому мосту автомобильным транспортом, определив ответственным за осуществление такой регистрации Управление ГИБДД по Республике Крым».

С 15 августа органам Госкомрегистра якобы запрещено регистрировать сделки купли-продажи по ценам, ниже зафиксированных на середину августа, с 23 августа все объекты приема и размещения туристов должны прекратить свою работу, «учитывая высокую вероятность агрессивных действий Украины при поддержке НАТО».

Из этих соображений, гласит фейковый указ, власти на местах должны осуществить дополнительную проверку находящихся на балансе укрытий на случай артиллерийского или авиационного удара, а также систему оповещения населения. В случае, если укрытия переданы в аренду, расторгнуть договоры досрочно.

Псевдо указ изобилует грамматическими и фактическими ошибками, но может произвести впечатление подготовки Крыма к отражению атаки.

«Похоже в Киеве создали целое предприятие, которое штампует фейки про Крым. Подметный указ Аксенова – последнее детище, – снабдил фальшивку комментарием советник главы Крыма Олег Крючков. – Не дает покоя им полуостров, на этот раз решили завершить курортный сезон. Не дождетесь! Сегодня стоял в пробке на въезде в Симферополь, все машины из других регионов. Море теплое, фрукты вкусные, у нас все хорошо».

Предыдущий фейковый указ касался подготовки Керченской паромной переправы к работе на случай выхода из строя Крымского моста.