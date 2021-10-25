Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
25.10.2021 18:29 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

В Крыму прошли танковые учения по уничтожению противника с ходу

Новости УкраиныРоссийские танкисты из состава армейского корпуса Черноморского флота на полигоне Ангарский в Крыму провели...

Российские танкисты из состава армейского корпуса Черноморского флота на полигоне Ангарский в Крыму провели учения во стрельбе, в том числе, в движении. Мишени уничтожались в ночное и дневное время суток с расстояния порядка двух километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя.

Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях. Все практические стрельбы выполнены танковыми экипажами штатными снарядами на расстоянии до мишенных позиций порядка 2 километров», – говорится в сообщении.

Интересно, что неделей ранее Украина на границе с Крымом провела свои учения, задачей которых было противодействие танковым частям «условного противника».

По мнению Героя России, главы организации «Офицеры России» Сергея Липового, эти события никак не связаны между собой, и российские танкисты провели плановые мероприятия по итогам летнего учебного периода:

«Мероприятия по подготовке личного состава к выполнению боевых задач, проходящие по штатному расписанию этой самой подготовки, и совершенно не связанные ни с какой политической повесткой. Именно так можно охарактеризовать прошедшие в Крыму танковые учебные стрельбы.

У нашей страны вообще нет задачи кому-то что-то доказывать. Весь мир и так знает ее потенциал. Нам оружием бряцать ни к чему, а вот содержать его в порядке и готовности – нужно, поэтому различного рода учебные мероприятия проводятся регулярно. Что же касается украинских учений, скорее всего, это и была неудачная попытка погрозить нам кулаком из-за пограничных столбов.

Ничего другого Украина до сих пор не придумала. Вся эта показуха рассчитана даже не на нас, а на Запад, как очередное доказательство непримиримой ненависти к России. Но нам это абсолютно все равно: никаких иллюзий по поводу Украины мы уже давно не питаем».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть