В Крыму прошли танковые учения по уничтожению противника с ходу

25.10.2021 18:29 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские танкисты из состава армейского корпуса Черноморского флота на полигоне Ангарский в Крыму провели учения во стрельбе, в том числе, в движении. Мишени уничтожались в ночное и дневное время суток с расстояния порядка двух километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя. Отдельным эпизодом тренировки танкистов стала тактика действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях. Все практические стрельбы выполнены танковыми экипажами штатными снарядами на расстоянии до мишенных позиций порядка 2 километров», – говорится в сообщении.

Интересно, что неделей ранее Украина на границе с Крымом провела свои учения, задачей которых было противодействие танковым частям «условного противника».

По мнению Героя России, главы организации «Офицеры России» Сергея Липового, эти события никак не связаны между собой, и российские танкисты провели плановые мероприятия по итогам летнего учебного периода:

«Мероприятия по подготовке личного состава к выполнению боевых задач, проходящие по штатному расписанию этой самой подготовки, и совершенно не связанные ни с какой политической повесткой. Именно так можно охарактеризовать прошедшие в Крыму танковые учебные стрельбы. У нашей страны вообще нет задачи кому-то что-то доказывать. Весь мир и так знает ее потенциал. Нам оружием бряцать ни к чему, а вот содержать его в порядке и готовности – нужно, поэтому различного рода учебные мероприятия проводятся регулярно. Что же касается украинских учений, скорее всего, это и была неудачная попытка погрозить нам кулаком из-за пограничных столбов. Ничего другого Украина до сих пор не придумала. Вся эта показуха рассчитана даже не на нас, а на Запад, как очередное доказательство непримиримой ненависти к России. Но нам это абсолютно все равно: никаких иллюзий по поводу Украины мы уже давно не питаем».