В Крыму разгорелись споры о вине арестованного экс-вице-премьера Кабанова

25.09.2021 19:28 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

На два месяца арестован по подозрению в хищении бюджетных средств Евгений Кабанов, бывший вице-премьер Крыма, отвечавший за программу восстановления полуострова после пребывания в составе Украины. Вместе с ним за решеткой оказался экс-министр строительства Михаил Храмов. Им вменяют преступление по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере».

В Крыму разгорелись споры по поводу вины Кабанова. Пока что ему предъявлено обвинение в хищении 57,5 млн. рублей. Защитники Кабанова считают, что это – небольшие деньги для одного из крупнейших застройщиков Севастополя, сопоставимые со стоимостью десятка квартир. Иного мнения придерживаются критики экс-чиновника.

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Эпизод с ущербом в 57,5 миллионов касается строительства водовода в Симферопольском районе. Сам Кабанов на заседании Киевского райсуда заявил, что не признает себя виновным в хищении госсредств:

«Я не считаю возможным признать, что я похитил средства. Водовод был построен за 4 месяца при плановых 12-ти, соответствовал всем ГОСТам и правилам. Не считаю себя виновным в хищении. Да, наверное, возможно, где-то я пропустил вопрос ценообразования, как говорит следствие, но к хищению я точно не причастен. Поэтому прошу не отправлять меня в СИЗО», – заявил Кабанов.

Однако суд принял доводы следствия и заключил бывшего куратора ФЦП под стражу до 22-го ноября.

«Прочитала новости. И удивилась – какой то ущерб вовсе не ущербный. Смешно от его суммы и фантазии тех, что пытается на ровном месте подставить человека», – комментирует Елена Голубева, руководитель общественной организации «Севастопольские мамы».

Член координационного совета по делам ветеранов при правительстве Севастополя Владимир Романов уверяет, что ситуация для Кабанова вдвойне обидная, поскольку он в условиях водной блокады Крыма якобы строил водовод за свои деньги.

«Построил. За свой счёт. Т.к. денег на это в бюджете не было. Именно за этот сюжет он сейчас и попал под каток. Его распедаливают на показания в отношении старшего товарища, но Женя по-пацански берёт всё на себя», – уверяет Романов.

В защиту Кабанова выступил и лидер «Русского блока» Геннадий Басов, которому самому пришлось провести долгое время за решеткой по ряду обвинений, которые затем не подтвердились.

«Лично я уже такое проходил. У меня есть все основания утверждать, что группа лиц, прибывших с материка, занимая высокие должности, активно фабрикует заказные уголовные дела, с целью передела бизнеса и сфер влияния. И происходит это уже далеко не первый день. В случае с Кабановым я полагаю, что некто в Москве, решил завести в Крым застройщика и посадить на «сладкую» тему освоения ФЦПэшных денег своего человека. И если проблему куратора ФЦП можно решить увольнением, то проблему сильного застройщика простым увольнением не порешаешь. У меня есть ощущение, что вся вина Кабанова заключается только в том, что кто-то хочет кушать. Обратите внимание на то, сколько информации публикуется в СМИ, в том числе и нами, о хищениях на многие миллиарды рублей государственных средств в Севастополе и Крыму, а по этим фактам никто не проводит даже проверок. Я не буду предсказателем, если скажу, что сейчас на Кабанова навешают всяких разных статей уголовного кодекса, в том числе и совсем нелепых, для создания образа преступника. Когда нет доказательств вины этот примитивный способ самый популярный. По своему личному опыту скажу, что мне после задержания, навешали еще четыре статьи уголовного кодекса, а теперь этим обвинением сотрудники прокуратуры могут подтирать свои задние места. И вы знаете, все так бы и прошло, если бы не мужественная позиция одного судьи, общественность и средства массовой информации», – говорится в комментарии Басова.

Он напоминает, что в его случае не удалось привлечь к ответственности судей и прокурора за приговор по обвинениям, которые впоследствии не подтвердились.

Иного мнения придерживается депутат заксобрания Севастополя Антон Пархоменко.

«Наблюдаю какую-то сложно объяснимую волну сочувствия к пойманному Кабанову. Основной мотив – мол, 57 миллионов для такого успешного застройщика это «копейки». Типа овчинка выделки не стоит. Эх, ребята… Во-первых, с каких пор 800 000 долларов – это не деньги? Во-вторых, это лишь ОДИН эпизод, по которому собрана достаточная доказательная база, с которой не стыдно пойти в суд (и еще много куда до этого, чтобы убедить, что дело не развалится). В-третьих, вы серьезно верите застройщику, что он «невнимательно» просмотрел сметную стоимость СМР? Ха-ха! Да это же золотое дно: тут пролистал невнимательно – плюс 57 млн. Там расписался не глядя – еще 50. Понимаете? Миллионов рублей! Просто за то, что не стал контролировать те или иные проекты. К сожалению, так работает любая стройка – начиная от индивидуальной и заканчивая объектом ФЦП. И он знал, куда и зачем идет. Это очень токсичная и очень циничная среда. И последнее. А как вы думаете – каким образом Евгений Кабанов «решал вопросы» со своими объектами в Севастополе? С «Вершиной успеха», которая отхватила кусок земли у поликлиники? Никаких претензий со стороны города! С апартаментами на Солдатском пляже? Лично Моложавенко выезжал на объект и благословлял! Это все бесплатно, что ли? Злорадствовать нет причин. Просто каждый получает то, чего заслуживает. Если не согласны – сделайте усилие, заставьте себя посмотреть последнее интервью этого обнаглевшего от безнаказанности мажора, где он объясняет оскорбление в адрес бортпроводника «Аэрофлота» безграмотной исторической справкой. Я вас уверяю: для него мы все просто пыль под ногами», – пишет Пархоменко.

Возбужденное уголовное дело в отношении Кабанова – не последне, заявил в эфире телеканала «Первый Севастопольский» крымский общественник Александр Талипов:

«Я думаю, подэпизодов будет множество. Среди них будет и мошенничество, связанное с ООО «Интерстой», я думаю, будет ущерб госслужбе за счет лоббирования частного строительного бизнеса. И я думаю, будут задаваться вопросы по выводу в офшоры значительных финансовых средств, связанных как раз с компанией, в которой в свое время Евгений Кабанов был директором. Если кто-то надеялся на то, что мандат депутата Госдумы даст некую неприкосновенность, то он ошибся – репутационный удар был нанесен «Единой России», которая выдвинула его и утвердила на выборы в Госдуму».