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17.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Происшествия, Россия, Севастополь
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Крымский вице-премьер ругался в самолёте матом – его задержала полиция


Вице-премьер-министр Крыма Евгений Кабанов, курирующий реализацию Федеральной целевой программы по развитию региона, обматерил бортпроводников и отказался выполнять санитарные требования во время перелета из Москвы в Симферополь. Об этом в своем блоге заявил крымский общественник Александр Талипов, ссылаясь на жалобу «Аэрофлота», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Талипов публикует документ – авиакомпания «Аэрофлот», рейсом которой 23 февраля этого года летел Кабанов, направила письмо в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова с просьбой разобраться в ситуации.

«После посадки в Симферополе Кабанов Е.К. был передан сотрудникам правоохранительных органов. При покидании воздушного судна Кабанов Е.К. нецензурно выругался в адрес бортпроводников рейса, оскорбляя их достоинство. По имеющейся информации Кабанов Е.К. является заместителем Председателя Совета Министров Республики Крым. Сообщая в порядке информирования об инциденте, руководство ПАО «Аэрофлот» полагает, что данный инцидент не останется без Вашего внимания», – говорится в тексте письма, копию которого опубликовал Талипов.

«Это уже второй чиновник высшего звена Крыма на этой неделе, который попал в скандал с матом», – подчеркнул общественник.

Напомним, ранее Кабанова уличили в нарушении режима самоизоляции, который действовал в Крыму весной прошлого года. Когда большинство крымчан сидели по домам, вице-премьер в своем блоге похвастался фотографиями с отдыха.

Кабанов до назначения на должность был одним из крупнейших застройщиков Севастополя. Его отец некогда был руководителем строительного управления Черноморского флота, чем наблюдатели и объясняли стремительный взлет карьеры Кабанова-младшего (1982 года рождения).

По одной из версий, нынешнее появление компрометирующих материалов связано со стремлением Кабанова участвовать в выборах в Госдуму от правящей партии, где в списке не хватает мест для всех желающих.


Весной 2020 года бывший губернатор Севастополя, впоследствии – замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников был исключен из партии «Единая Россия», а затем и лишился своего поста из-за дебоша в аэропорту.

 

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