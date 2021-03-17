Крымский вице-премьер ругался в самолёте матом – его задержала полиция

17.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Вице-премьер-министр Крыма Евгений Кабанов, курирующий реализацию Федеральной целевой программы по развитию региона, обматерил бортпроводников и отказался выполнять санитарные требования во время перелета из Москвы в Симферополь. Об этом в своем блоге заявил крымский общественник Александр Талипов, ссылаясь на жалобу «Аэрофлота», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Талипов публикует документ – авиакомпания «Аэрофлот», рейсом которой 23 февраля этого года летел Кабанов, направила письмо в адрес полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова с просьбой разобраться в ситуации.

«После посадки в Симферополе Кабанов Е.К. был передан сотрудникам правоохранительных органов. При покидании воздушного судна Кабанов Е.К. нецензурно выругался в адрес бортпроводников рейса, оскорбляя их достоинство. По имеющейся информации Кабанов Е.К. является заместителем Председателя Совета Министров Республики Крым. Сообщая в порядке информирования об инциденте, руководство ПАО «Аэрофлот» полагает, что данный инцидент не останется без Вашего внимания», – говорится в тексте письма, копию которого опубликовал Талипов.

«Это уже второй чиновник высшего звена Крыма на этой неделе, который попал в скандал с матом», – подчеркнул общественник.

Напомним, ранее Кабанова уличили в нарушении режима самоизоляции, который действовал в Крыму весной прошлого года. Когда большинство крымчан сидели по домам, вице-премьер в своем блоге похвастался фотографиями с отдыха.

Кабанов до назначения на должность был одним из крупнейших застройщиков Севастополя. Его отец некогда был руководителем строительного управления Черноморского флота, чем наблюдатели и объясняли стремительный взлет карьеры Кабанова-младшего (1982 года рождения).

По одной из версий, нынешнее появление компрометирующих материалов связано со стремлением Кабанова участвовать в выборах в Госдуму от правящей партии, где в списке не хватает мест для всех желающих.

Весной 2020 года бывший губернатор Севастополя, впоследствии – замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников был исключен из партии «Единая Россия», а затем и лишился своего поста из-за дебоша в аэропорту.