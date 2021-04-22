В Крыму разоблачен и отправлен за решетку украинский шпион

22.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В Севастополе задержали россиянина, передававшего

Украине секретные данные.

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Об этом сообщили в ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что задержанный передавал информацию о деятельности Черноморского флота.

Шпион арестован на два месяца по делу о государственной измене. Других подробностей спецслужба не сообщает.

Как сообщал «ПолитНавигатор», арестованный ФСБ украинский шпион уже раскололся и сдал всех кураторов.

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