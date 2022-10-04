В Крыму разобрали по косточкам пацифистскую пиар-выходку Илона Маска

Новости Украины

Предложение американского бизнесмена Илона Маска провести повторный референдум о принадлежности Крыма и Донбасса продиктовано тотальным искажением в информационном поле состоявшихся плебисцитов, на которых жители однозначно высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что сам Маск не совсем представляет, о чем идет речь – референдум под эгидой ООН, – подчеркнул эксперт. – Если говорить о той же Украине, то это государство будет требовать контроля над всеми территориями для проведения референдума и выведения из-под контроля России на какое-то время. Хочется спросить, как вы себе это представляете? И удастся ли таким образом обеспечивать безопасность для населения этой территории? Гипотетически повторное голосование можно провести удалённо. Но откровенно, Маск говорит об этом с позиции западной перспективы, потому что там то информационное пространство настолько демонизирует процессы референдумов, что они очень далеки от того, что реально происходило. Я хочу сказать, что никакой реальной необходимости оспаривать волю народа, выраженную тогда, нет. Также присутствовали международные наблюдатели, организация референдума соответствовала всем требованиям, и я не вижу ни одной причины оспаривать итоги референдумов. С точки зрения медийной, на Западе был создан странный шокирующий местами образ, которой мы, по опыту Крыма, прекрасно понимаем, как его создают. Говорить о действительности там не приходится, и я не считаю, что есть реальный смысл в повторных референдумах. Тем более, что сразу возникают вопросы о процессуальных моментах. Получается, таким образом, мы ставим под сомнение волю народа, выраженную раньше».

Для чего основателю американских компаний SpaceX и Tesla нужно касаться украинской темы, политолог выдвинул две версии. Первая касается избирательной кампании в США, где Маск может предложить себя альтернативой Дональду Трампу – если не сейчас, то в ближайшей перспективе. С этой целью Маск может провести некий социальный срез аудитории и ее реакции на свои предложения, что сейчас востребовано в обществе и на чем строить политическую карьеру. Вторая, сугубо экономическая – Маску надоело безвозмездно снабжать Украину данными со спутников относительно передвижения российских военных.

«Он может в теории поступать не как потенциальный политик, а может проводить работу по изучению общественного мнения, – предположил Мельничук. – Его интерес может напрямую касаться бизнеса – предоставление спутниковой информации об Украине уже давно подтверждённый факт, и вполне вероятно, что это уже перестаёт отвечать экономическим интересам компании, которую Маск возглавляет. Предположение, что Маск может попытаться найти себе место в политике – тоже вполне реально. То, что вспомнил, что Крым формально входит в состав России с 1783 года и только по решению Хрущева стал украинским, абсолютно ничего не значит. Мы можем вспомнить президентскую компанию 2016 года, когда Дональд Трамп тоже активно высказывался, что соединение Крыма с Россией в его глазах является легитимным процессом, но существенного продвижения в этом вопросе за время президентства Трампа мы не увидели. Поэтому сказал – одно дело, а на практике – это совсем другое».