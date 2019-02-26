В Крыму умер один из главных меджлисовцев

26.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму умер один из бывших руководителей запрещенного в РФ меджлиса Шевкет Асанов. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады Рефат Чубаров.

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«Проклятая российская оккупация. Из Крыма продолжают поступать горькие вести… На 63 году жизни скоропостижно скончался Шевкет Асанов», – написал Чубаров.

Асанову приписывают руководство печально известной группировкой «Имдат» в 1990-е годы. В свое время много компромата о политике было опубликовано на украинском форуме «Майдан».

В 2000-х он легализовался как украинский госслужащий, работал вице-мэром Судака, в правительстве Крыма, а в 2005-2006 годах даже занимал должность вице-премьера.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Симферополе скончался один из участников проукраинского движения «Крымская солидарность», которое защищает арестованных на полуострове сторонников экстремистских организаций, Али Кадыров.