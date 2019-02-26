//exit;
26.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
Просмотров:

В Крыму умер один из главных меджлисовцев

В Крыму умер один из бывших руководителей запрещенного в РФ меджлиса Шевкет Асанов. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады Рефат Чубаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Проклятая российская оккупация. Из Крыма продолжают поступать горькие вести… На 63 году жизни скоропостижно скончался Шевкет Асанов», – написал Чубаров.

Асанову приписывают руководство печально известной группировкой «Имдат» в 1990-е годы. В свое время много компромата о политике было опубликовано на украинском форуме «Майдан».

В 2000-х он легализовался как украинский госслужащий, работал вице-мэром Судака, в правительстве Крыма, а в 2005-2006 годах даже занимал должность вице-премьера.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Симферополе скончался один из участников проукраинского движения «Крымская солидарность», которое защищает арестованных на полуострове сторонников экстремистских организаций, Али Кадыров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть