В Крыму уверены, что украинскую верхушку уничтожат сами американцы

14.10.2022  19:45 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Украинских политиков и военачальников ждет новый Нюрнбергский трибунал, если до того их не уберут заокеанские хозяева. Все видеосвидетельства, признания о причастности к терактам и уничтожению мирного населения лягут в основу нового уголовного дела против нацизма.

Об этом крымские эксперты говорили в эфире «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинских политиков и военачальников ждет новый Нюрнбергский трибунал, если до того их не уберут...

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«Есть прекрасный пример Нюрнбергского процесса, где четко было определено, что главари и все, кто имел организаторское отношение к созданию фашистского государства и развязыванию Второй мировой войны, они все пошли на виселицу», – напомнил капитан первого ранга запаса, участник боевых действий Сергей Нестеров.

«У меня такое ощущение, что надо выходить с инициативой о возвращении хотя бы на время СВО смертной казни. К сожалению, к таким людям или нелюдям прощения не должно быть никакого. И никаких оправданий у них быть не может, – продолжил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. – Все документируется, трибунал будет однозначно, и эти люди должны осознавать, что срока давности для их преступления абсолютно нет.

Найдём их все равно, как фашистов девяностолетних на коляске, будут нести ответственность. Если их хозяева раньше не уберут. У меня такое ощущение, что хозяева разберутся с ними раньше, чтобы много лишнего не наговорили на заседании суда».

«У меня тоже такое ощущение, что убивать этого Зеленского придут спецназовцы США, и делать это будут откровенно, открыто демонстрируя, что они в последний момент вписались, чтобы уничтожить это зло», – поддержал беседу политический эксперт Александр Бородавченко.

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