В Крыму внезапно смягчили суровые меры в разгар локдауна

В Крыму смягчили ограничительные меры по ковиду, введенные накануне нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса.

Так, согласно изменениям в Указ главы республики о введении режима повышенной готовности, теперь для посещения органов государственной власти – МФЦ, ЗАГСа и так далее не нужно предоставлять QR-код или сертификат о вакцинации, как это требовалось ранее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменения касаются предоставления государственных и муниципальных услуг. Разрешается зайти в МФЦ без QR-кода или сертификата о вакцинации, зайти в ЗАГС и во все учреждения, которые предоставляют государственные услуги. В документе говорится, что утратил силу абзац, который предполагал запрет на посещение без QR-кода учреждений и организаций по предоставлению этих услуг», – заявила журналистам вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Интересно, что требования о предъявлении QR-кода, сертификата о вакцинации или действительного ПЦР-теста в республике действовали всего неделю. Такая быстрая смена решений приводит в недоумение крымчан, подчеркнул политолог Сергей Киселев.

«Все ограничительные меры должны вводиться теми людьми, которые являются профессионалами в этой области. В данном случае – это вирусологи, эпидемиологи и вообще представители медицинской науки. Все остальное – от лукавого. Я не понимаю, почему, находясь на шестом-седьмом месте в России по количеству заражений, у нас так скачут эти ограничительные меры», – заявил политолог.

«Хорошо бы такие вещи комментировать санитарным врачам – у нас же есть главный санврач республики, он бы мог с профессиональной точки зрения объяснить, насколько это все эффективно. Почему в какой-то момент это вводится, в какой-то отменяется. Со стороны это выглядит непоследовательно, как минимум…

То, что мы так недоумеваем – это упущение информационной политики, которая должна строиться вокруг того, чтобы объяснять гражданам те действия, которые производит власть. В данном случае – республиканская власть. Тогда вопросы, которые возникают отпали, или мы могли бы обсуждать объяснения, а не строить догадки», – согласился еще один крымский политолог Андрей Никифоров.