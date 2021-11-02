«Идея интересная, но не проработанная» – эксперты оценили трёхдневное введение блокпостов в Севастополе

02.11.2021 21:46 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

С сегодняшнего дня Севастополь снял все блокпосты на въездах в город, которые были введены, чтобы оградиться от наплыва туристов в связи с объявленными нерабочими днями из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По задумке властей, на блокпостах должны были проверять QR-коды, справки о перенесенной болезни или результаты ПЦР-тесто и только после этого впускать или выпускать из города.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что блокпосты справились с задачей, и число туристов заметно снизилось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первые два дня поток иногородних автомобилей был существенный, а к сегодняшнему дню практически иссяк. Люди уже определились с планами и вряд ли захотят посетить Севастополь до конца нерабочих дней», – заявил Развожаев накануне закрытия блокпостов.

При этом, в соцсетях появилось много инструкций с подробным описанием того, как и по каким второстепенным дорогам можно объехать установленные блокпосты, а сами севастопольцы жаловались на то, что больше неудобства они приносят не туристам, а горожанам.

Севастопольский общественник Иван Комелов в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что кроме этого, блокпостами были недовольны в Москве, а на деле они не работали так, как задумывалось:

«Я думаю, что причин здесь несколько – это и недовольство федерального центра, и недовольство севастопольцев, и, конечно, то, что сами блокпосты работали больше формально. Многие севастопольцы в социальных сетях говорили, что фактически никто QR-коды у них не сканировал. Мало того, технической возможности провести такую работу у них изначально не было, потому что все прекрасно знают, что в том месте, где на ялтинской трассе был размещен блокпост, там в принципе интернет отсутствует всегда, просто не ловит. Но при этом, нужно отдать должное, действительно, можно сказать, что сама идея создания блокпостов у части туристов желание попасть в Севастополь отбило. На сегодняшний день в городе достаточно пусто. Как бы ни было, какую-то часть туристическойй повестки блокпосты сняли. Причем, более медийно, чем реально».

Раскритиковали работу севастопольских блокпостов и в Крыму. Политолог Андрей Никифоров подчеркнул, что блокпосты могли сыграть лишь на рейтинг власти в глазах самих севастопольцев:

«Это больше популизм. Понять это можно только в том случае, если знаком с севастопольской психологией. Она коллективная, социальная, местечковая. Она вся построена на желании отгородиться от остального мира и за счет этого решить внутренние проблемы. Они так не решаются, но, тем не менее, этому общественному мнению, что называется, кинули кость. Я думаю, что не так уж важно, насколько это было введено для севастопольского общественного мнения, но власть определенные баллы для себя заработала. Но к каким-то санитарным мерам, к борьбе с ковидом это, на мой взгляд, имеет очень касательное отношение. Тем более, насколько я знаю, туристы уже начинают наверстывать упущенное».