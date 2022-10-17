В Крыму – волна лже-минирований, сообщения о взрывах и работе ПВО

17.10.2022  16:23 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия


Крымские суды подверглись сорок четвертой волне сообщений о минировании. Сегодня работа всех судов вновь была приостановлена с эвакуацией работников и посетителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данный момент проверка продолжается в Черноморском и Белогорском районных судах, а также в Центральном районном суде Симферополя, – сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента в Республике Крым. – Все остальные суды уже приступили к работе. На текущий момент в 22 судах фактов, изложенных в сообщениях, не установлено».

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Крымские суды подверглись сорок четвертой волне сообщений о минировании. Сегодня работа всех судов вновь...

После каждого сообщения правоохранители проводят осмотры зданий, входы и выходы, подходы и отходы, прилегающие территории с участием сотрудников МЧС и кинологической службы.


Сообщения о взрывах сегодня поступили из Джанкоя. Взрывная волна докатилась до сел Первомайского района. Как выяснилось, продолжается разминирование в селе Азовское под Джанкоем, где в августе в результате диверсии возник пожар на складе с боеприпасами. Угрозы населению и зданиям нет.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов обратился к крымчанам с просьбой контролировать исходящий контент в социальных сетях, потому как авторы «чуть ли не корректируют наведение на цель в прямом эфире».

«И в данном случае ссылаться на то, что у нас, в отличие от них, демократия — слабое оправдание, поскольку речь идёт о жизни и здоровье наших граждан, о сохранности важных объектов инфраструктуры, – отметил Константинов. – Уверен, подоспеют и правовые акты, регулирующие эту смертоносную в нынешних условиях «свободу слова», но уже сейчас мы должны предпринимать превентивные меры на уровне общественной инициативы».

Накануне работу ПВО в Севастополе, Евпатории, Новофедоровке пользователи соцсетей показали со всех ракурсов так, что установить месторасположение систем не составляет труда.

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