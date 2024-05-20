В Крыму возродили производство кумыса – но не могут доставить раненым бойцам СВО

Больше, чем полвека тому назад, в Крыму организовали производство кумыса. Разрушенную войной страну нужно было восстанавливать, а изможденное за 4 года войны население само нуждалось в оздоровлении, и вместо сотни лекарств для этого использовали кобылье молоко.

Как рассказывает директор агрофирмы, которая стала преемницей совхоза «Зеленогорский» после распада СССР, Василий Любовецкий, с начала 50-х годов в санаториях Крыма стали применять кумысолечение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Была принята программа о создании в Крыму сети кумысолечения на базе санаториев, поскольку в то время медикаментов было мало. Тем более, которые могли улучшить состояния здоровья людей, принявших испытание войной, разрухой, голодом и холодом, болезнями. Была создана рабочая группа, и в начале 50-х годов построили и реконструировали ряд санаториев, объединили их в территориальный орган управления, а на базе колхоза в предгорье создали госпредприятие. Завезли башкирских лошадей и стали получать молоко, а конечный продукт – кумыс, поставляли в 35 санаториев, в том числе два детских», – отметил Любовецкий.

Кумыс применяли для лечения оздоровления и профилактики заболеваний лёгких, пищевого тракта, нарушения обмена веществ и малокровия. За полгода выпаса табуна получали 150 тонн продукта, который через централизованную сеть развозили по здравницам, потому как только первые трое суток напиток сохраняет целебные свойства, а дальше становится просто молочным.

С распадом СССР централизованная система распределения кумыса развалилась. Производство сократили на две трети – без потребителя нет смысла держать табун. Тем более, что производство кумыса подразумевает ручной труд – кобылиц доят только вручную и по ночам, поскольку днем табун на выпасе в горах. А за сутки одна лошадка дает по 3-5 литров молока, который спустя 18 часов станет кумысом благодаря болгарской ацидофильной палочке.

Потеряв оптового покупателя, фермеры остались один на один с рынком, где скоропортящийся товар не имеет доступа в сетевые магазины. Отправлять на материк можно, но сложно – сутки уйдут на транспортировку, и для реализации останется мало времени.

В украинский период перекупщики находили способ, как вывозить кумыс из Крыма и переправлять его в Евросоюз: готовый продукт соединяли со спиртом, получая 20% или 40% настойку «закуски с выпивкой». На одной из зарубежных фабрик спирт выпаривался, а сохранивший все свои свойства кумыс становился основой для лекарственных препаратов на натуральной основе, доступных только клиентам класса «бизнес».

К слову, в украинский период зарубежные туристы любили приезжать в Зеленогорье за кумысом. Но их на белых лайнерах не заменили отечественные путешественники: за кумысом и конской колбасой в фирменный магазин приезжают только знатоки целебных свойств кобыльего молока.

«Даже коронавирус не повлиял, ничего не поменялось. С перепугу люди лечились, чем угодно, кроме кумыса. Никто не рассказывал о том, что это помогает, что этим лечили туберкулез. Мы даже в качестве гуманитарной помощи не можем его поставлять в военные санатории, для скорейшего восстановления бойцов, потому что срок хранения небольшой, а выйти на централизованные поставки для нас, скорее, мечта, чем возможность», – посетовал Любовецкий.

Получить региональный закон о поддержке коневодства не удалось, и государственной поддержки для производства кумыса нет. Есть на поголовье коров, а лошади держатся на чистом энтузиазме, хотя уже доказано, что продукты для детского питания нужно делать именно на молоке кобылиц. За ним, к слову, приезжают напрямую на ферму для детей, плохо набирающих вес и страдающих легочными заболеваниями. Но все это на уровне семейных рецептов и традиций, хотя еще в 80-е в санаториях завтрак, обед и ужин начинались со стакана кумыса.

В Крыму сейчас 5 фирменных торговых точек, где продают кумыс из Зеленогорья – в Симферополе, Алуште, Судаке, Белогорске и в самом Зеленогорье. Но в целом о крымском кумысе, как о натуральном продукте с целебными свойствами, мало кто знает.