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Владелец пейнтбольного клуба в Судаке и участницы игры в пейнтбол, рисовавшие на камеру лозунги в поддержку украинской армии, отделались сравнительно небольшими штрафами по статье о дискредитации ВС РФ.

За видео с лозунгами украинских нацистов девушки заплатят по 30 тысяч рублей штрафа, как и осуществлявшая съемку еще одна участница игры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне феодосийский блогер Александр Талипов опубликовал ролик, на котором одна из девушек пишет маркером лозунги украинских нацистов, а другая при этом улыбается, демонстрируя поддержку. Впоследствии обе публично извинились за свои необдуманные действия, но это не помешало привлечь их к административной ответственности, как и оператора видео.

«Все будут на учёте в органах, шаг влево, шаг вправо – по законам военного времени. Писательницу ждут ещё проверки бизнеса», – утверждает Талипов.

Владелец пейнтбольного клуба «Барракуда» из Феодосии, который организовал игру, получил отдельный протокол за дискредитацию армии в ролике про Мариуполь, где он утверждает, что сразу после захода в город участники спецназа «Ахмад» стали выяснять места проживания судей и прокуроров, из чего пейнтболист делает вывод – «наверное, хотели поживиться».

Других версий в голове организатора игрушечных войнушек не возникло.