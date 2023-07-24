В Крыму задержали преступника, устроившего теракт в Феодосии

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У полицейских есть подозреваемый в совершении теракта во дворе дома блогера Александра Талипова в Феодосии.

Очной ставки еще не было, как и официальной информации о поимке террориста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О задержании 36-летнего жителя Феодосии Романа Мельничука сообщили ряд телеграм-каналов и СМИ. Со ссылкой на информированный источник, Мельничука называют исполнителем резонансных преступлений, как то: поджог автомобилей журналиста Дмитрия Киселёва в Коктебеле, организация серии взрывов на железной дороге и координирование атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу и склад боеприпасов у села Октябрьское Красногвардейского района Крыма 22 июля.

Мельничук технический специалист морфлота, свои знания применял при создании взрывчатки. Были у него сообщники, или террорист действовал в одиночку – пока не известно, официальных сообщений по его задержанию не было.

В комментарии «ПолитНавигатору» Талипов сообщил, что сам узнал о поимке подозреваемого в теракте из телеграм-каналов.

«На данный момент, насколько мне известно, в ряде телеграм-каналов и СМИ прошла информация о том, что исполнителя данной диверсии задержали. Думаю, скоро будет официальная информация, и в рамках этой официальной информации мы как раз и узнаем, что за этим действом стояло. Ну а так, лицо в принципе по опубликованной фотографии мне знакомо, где-то я, очевидно, его видел. Возможно, пересекались, с учётом того, что он мог следить за мной. Ну а дальше пусть уже занимаются правоохранительные органы. Думаю, что в скором времени мы узнаем подробности, как что было, и кто за этим стоит, какие версии рассматриваются», – отметил блогер.

Он подчеркнул, что получает угрозы из-за своей общественной деятельности уже длительное время.

«Обещали взорвать, застрелить, чего только не было. Звонки были с крымских номеров, с российских номеров, и по этому факту месяца три-четыре назад я писал обращение в правоохранительные органы заявление об угрозе жизни. Но дело, как я понимаю, до совершенного подрыва не было возбуждено. Если действительно версия подтвердится, что данный взрыв был совершен с целью моего убийства, наверное тогда правоохранительным органам нужно будет объяснять, почему они не нашли оснований возбудить дело по угрозе моей жизни», – отметил Талипов.

По его словам, никто из соседей не стал выказывать претензии, что общественная активность блогера приносит им беспокойство и даже угрожает жизни и здоровью.

«Я как занимался общественной деятельностью, так и буду заниматься. Указанный, по сути, акт устрашения показывает, что наше дело правое, что украинское государство склоняется к террористической деятельности с целью запугать активистов, убить кого-то, и тем самым запугать других людей. Поэтому мы прекрасно понимаем, кто наш враг и поэтому – ни шагу назад. Отношения с соседями не изменились, все всё прекрасно понимают и выражают слова поддержки», – заверил Талипов.

Взрыв во дворе многоэтажки, в которой живет блогер, произошел 12 июля. Детонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный во дворе мопед. Пострадали две женщины, которых зацепило осколками. По факту взрыва Следком возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом».