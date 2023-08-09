В Крыму задержали завербованного СБУ террориста, подорвавшего газопровод

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В Крыму задержали 42-летнего гражданина РФ, который подорвал газопровод в Кореизе.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мужчину завербовала СБУ в июне прошлого года, когда он находился в Павлограде Днепропетровской области. Будущий диверсант прошел спецкурс и был направлен в Крым. 23 июня этого года он заложил взрывчатку и подорвал газопровод в Кореизе.

«В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства «С-4», массой 2 килограмма, 2 электродетонатора военного назначения «ЭДП», 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд», – сообщили в ФСБ.

Задержанный признал вину и пожаловался, что его заставили пойти на сотрудничество, потому что с 2001 года он был гражданином РФ, что узнали представители СБУ и стали шантажировать.

По мнению экс-главы МГБ ДНР, ветерана спецслужб, полковника Андрея Пинчука, такие диверсии не носят практической военной цели и являются актами терроризма.

«У Украины есть самостоятельная террористическая цель – это дестабилизация обстановки в Крыму и создание условий, которые будут выдавливать российский фактор из Крыма. Это отдельная от боевых действий история. В этой парадигме они и действуют, то есть, они занимаются запугиванием местного населения, созданием условий, которые мешают нормальной жизнедеятельности и таким образом вне задач линии фронта создают террористический фон, который с их точки зрения должен негативно повлиять на местное население. Это чисто террористический метод, и он не связан с боевыми действиями. Обычно им пользуются террористические группировки, что соответствующим образом характеризует Украину», – заявил Пинчук в комментарии «ПолитНавигатору».

В 2021 году в канун так называемого «дня независимости Украины» в Крыму в селе Перевальное под Симферополем была осуществлена диверсия по подрыву газопровода, идущего к российской воинской части.

Тогда в пресс-службе МВД сообщили, что в организации взрыва участвовали члены запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».

ФСБ уточнила, что диверсия была организована подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Вскоре были задержаны жители Республики Крым – посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы.