В Крыму задержан подручный Филарета, поддерживавший украинских террористов

03.03.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Российская полиция задержала в Симферополе «архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины» Павла Куща (Климента), который собирался ехать из Ростова-на-Дону на суд украинца Павла Гриба, обвиняемого в попытке совершения теракта на территории РФ.

Об этом сообщает украинский «Центр журналистских расследований», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже из автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию», – заявил журналистам Кущ.

По словам сбежавшей в Киев севастопольской журналистки Александры Ефименко, в данный момент к задержанному прибыл адвокат, ожидается беседа со следователем.

«Архиепископ Климент (Кущ Павел Николаевич) задержан в Крыму. Адвокат Эмиль Курбединов зашёл к Павлу Кущу. Сейчас ожидают следователя. Пока мы ждём, давайте я немного расскажу про архиепископа, для тех, кто не знает. 31 августа 2017 года храм Святых Владимира и Ольги заблокировали российские силовики. Ссылаясь на постановление суда, обязали Духовный центр выселиться из помещения. Изъяли церковную утварь, вынесли несколько икон, без составления протокола изъятия.

На прощание вывернули Клименту руку. Собственно говоря, архиепископ один из тех, кто систематически навещает украинских заключённых в колониях. Вот сегодня к Павлу Грибу собирался. А во время третьего дела Владимира Балуха, он выступал в его процессе общественным защитником», – рассказала она в Facebook.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Климент выступает в поддержку карательной операции в Донбассе, а в Симферополе под прикрытием «храма» занимается торговлей бытовыми приборами и медикаментами, отказываясь регистрировать свою «епархию» по российским законам.

Также бывший крымский майданщик и член ВО «Свобода» Эдуард Леонов заявлял, что если в Крыму правоохранители предпримут попытки выселения незарегистрированной «крымской епархии» так называемой «Православной церкви Украины» из занимаемых помещений, украинские националисты придут под Киево-Печерскую Лавру и другие храмы канонической УПЦ Московского Патриархата