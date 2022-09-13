В Крыму закрыли ресторан с плясками под гимн украинских нацистов

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В Бахчисарае ресторан «Арпат», где свадебное празднество сопровождалось украинскими националистическими песнями, закрыли по распоряжению администрации города на время проведения проверок.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Арсен Аблаев передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день соответствующими службами, в том числе администрацией, собирается информация, проводятся проверки, – рассказал он в комментарии крымским телеканалам. – Службы по своим направлениям дадут оценку данной ситуации, как и в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, так и в отношении всех лиц, принимавших участие в данном мероприятии.

Со своей стороны, хотел бы сказать, что данная ситуация и проведение мероприятий в таком характере просто не уместны в момент проведения специальной военной операции. Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим.

Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения».

Накануне диджей ресторана Ахтем Гемеджи, который поставил гимн украинских сечевых стрельцов «Червона калина», покаялся через свои соцсети, и призвал коллег следить за музыкальным репертуаром в заведениях.

«10 сентября 2022 года, работая ди-джеем на крымско-татарской свадьбе в ресторане «Арпат», я поставил музыкальную композицию, которая, как мне позже стало известно, стала использоваться украинскими националистами в качестве антироссийского призыва. Приношу свои искренние извинения перед гражданами России и Крыма за подобный факт. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности, – заверил Гемеджи. – Кроме того, хочу обратиться ко всем – прежде чем вставить музыкальные композиции, убедитесь, ребята, что они не несут экстремистских лозунгов и не призывают к войне. В Крыму все национальности должны быть в мире и согласии».

Напомним, видео праздничных плясок под боевую песню украинских сечевых стрельцов выложил на своем канале блогер Александр Талипов. По информации блогера, все причастные к исполнению гимна УПА установлены.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку в отношении и организаторов, и участников процесса. Помимо уголовной ответственности за публичную поддержку нацизма, руководитель региона пообещал освободить от должностей любителей националистических гимнов, если они работают в бюджетной сфере, и способствовать прекращению ведения бизнеса, если они частные предприниматели.