04.09.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Экология, Экономика
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В Крыму закрыли завод Фирташа



Глава Крыма Сергей Аксенов остановил работу принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу завода “Крымский Титан” в Армянске.

Об этом руководитель автономии заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, это связано с вредными выбросами сернистого ангидрида, из-за которых в Армянске стали ржаветь металлические предметы, деревья засохли, а улицы покрылись слизью.

«Мною по согласованию с руководством завода «Титан» принято решение: на 2 недели остановить завод «Титан». Руководство предприятия поддержало данную инициативу. Всё делается по согласованию. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат месячную зарплату в полном объёме. При этом чётко и ясно заявляю – здоровью и жизни граждан ничего не угрожает», – заявил Аксенов.

Он также подчеркнул, что правительство республики приняло решение вывезти всех детей из города и разместить их в санаториях до стабилизации обстановки.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что жители крымского приграничного с Украиной города Армянск жалуются на неизвестные выбросы в атмосферу, от которых тело покрывается пятнами, а изделия из металла ржавеют.

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