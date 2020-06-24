В Крыму завершается восстановление знаменитого символа полуострова

24.06.2020, Керчь, Максим Карпенко

В Керчи восстанавливают один из символов Крыма – Большую и Малую Митридатские лестницы.

Об этом в своем блоге сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В городе-герое посетил гордость Керчи и всего Крыма – объект культурного наследия федерального значения середины и конца XIX века Большую и Малую Митридатскую лестницы. Сейчас идет процесс восстановления уникального объекта. Уже видны величие и грандиозность Большой Митридатской лестницы.

Реконструкция Малой Константиновской лестницы уже завершена. Она была сооружена в 1866 году купцом Константиновым. Об этом свидетельствует памятная доска, установленная на фронтальной стенке лестницы. На ней указано, что лестница построена в 1866 году на пожертвования сына керченского купца первой гильдии Алексея Константинова», – написал председатель Госсовета республики.

Напомним, в сентябре 2016-го года президента России Владимир Путин, посетивший Керчь, поручил заняться реконструкцией Митридатской лестницы. Для этого объект был включен в ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, а на его реставрацию выделено 1,2 миллиарда рублей. Работы по реконструкции должны закончиться до конца этого года.

Ранее «ПолитНавигатор сообщал, что лестница, ведущая на главную достопримечательность Керчи, гору Митридат, откуда открывается панорамный вид на город-герой и Крымский мост, находится в плачевном состоянии.