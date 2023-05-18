В Крыму завершаются приготовления к подъему беспилотника США. Американцы будут мешать

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Остатки «откеросиненного» беспилотника США MQ-9 Reaper готовятся поднять со дна Черного моря. Он лежит на глубине 900 метров в 60 км от Севастополя, и для подъема аппарата, стоимостью 56 миллионов долларов спецподразделения Минобороны РФ проводили тренировочные погружения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тренировка проведена. Сделан вывод, что мы имеем возможность поднять MQ-9 Reaper. Испытания проводили на глубинах в 1000 метров, но не в акватории Крымского полуострова. Все задействованные глубоководные средства, а также специалисты показали свою состоятельность и способность выполнить такую сложную задачу, — пишет ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ. – Самые ценные для изучения элементы находятся под водой. И мы теперь точно знаем, что поднять их способны».

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Части американского летательного аппарата, поднятые с морской поверхности сразу после крушения, – лишь малая часть. Корпус БПЛА с оборудованием ушел на дно.

«Если есть возможность поднять – это нужно делать, потом разберёмся, насколько это ценно и куда это положить, – отметил в комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв. – Начиная от материала, из которого он изготовлен, заканчивая определёнными деталями. Скажем, деталями двигателя. Может быть, есть остатки топлива, и интересен состав этого топлива. Может быть, там есть, грубо говоря, какой-то чёрный ящик или обломки, которые хранят информацию. В любом случае – если есть возможность поднять, надо поднимать. Если в конечном счёте это не будет представлять никакого интереса с точки зрения обороноспособности, безопасности, разведки и всего прочего, то это будет хороший музейный экспонат».

По мнению эксперта, попытки сорвать операцию по подъему MQ-9 Reaper однозначно будут, поскольку это входит в задачи Вооруженных сил США.

«Там глубина большая и обычно, когда ведутся работы, связанные с работами на глубине в нейтральных водах, и мы, и американцы всегда пытались этому помешать. Путём маневрирования, или сигналами тревоги, или сообщением о проведении в районе опасных работ, – уточнил Горбачёв. – Когда падает самолёт или тонет корабль, вводится охрана района – выделяется корабль какой-то, который контролирует ситуацию и отслеживает, кто приближается и фиксирует, появляется в том районе кто-то или нет. То, что противник не заинтересован в этом, это факт».

Напомним, американский военно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в результате приближения к российскому истребителю Су-27, который шёл на сверхзвуковой скорости. По информации тг-канала Mash, американский беспилотник должен был собирать информацию о российском порте Туапсе для передачи её ВСУ и координации атаки украинских морских и воздушных дронов.

Российским военным об этом стало известно заранее, корабли вывели на рейд, а в небо подняли истребители, которые и откеросинили назойливый американский БПЛА.