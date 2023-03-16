Беспилотник США на дне Черного моря обнаружен. Видео падения

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Американская сторона опубликовала кадры маневра российского истребителя возле разведывательно-ударного дрона США, который потерял управление и упал недалеко от Крыма в Черное море.

Запись с камеры беспилотника показывает, что в реальности всё произошло совсем не так, как накануне моделировали американские телеканалы в компьютерной анимации.

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«Обратите внимание. Я сразу написал, что наш самолет пролетел сверху и включил форсаж, тогда как американцы рисовали мультик, где наш самолет пролетает ниже беспилотника. Вариант, который был на нарисованном видео, нелогичен. Теперь можно посмотреть, как было на самом деле», – комментирует политик Олег Царев.

Другие комментаторы обращают внимание, что на кадрах заметно вооружение Су-27 – это четыре ракеты класса «воздух-воздух» Р-27 и две ракеты Р-73.

Кроме того, заметны повреждения – деформация пропеллера американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Косачев выступил с подробным разъяснением.

«США совершили намеренную провокацию в отношении России, в результате чего утратили своё же имущество (в зависимости от комплектации и года выпуска стоимость MQ-9 Reaper составляет от 30 до 60 млн. долл.). И виноваты в этом сами американцы. Для правильной квалификации данного инцидента следует учитывать несколько юридически значимых обстоятельств: место совершения провокации, применимые нормы международного права и современные проблемы статуса БПЛА. 1.Место падения БПЛА – район Крымского полуострова. В условиях вооруженного конфликта существует международная практика установления «зоны ограничения полетов». 24 февраля 2022 года в 1:55 UTC международное сообщество было надлежащим образом уведомлено путем выпуска NOTAM (NOtice To Air Missions) о закрытии воздушного пространства в районе проведения СВО, в том числе прилегающей акватории Черного моря (см. карту ниже). Американцы прекрасно знали и о выпуске NOTAM, и о практике установления таких зон (сами в одностороннем порядке вводили такую зону во время вторжения в Ирак), а значит – умышленно направили свой БПЛА к российским границам.

2.Беспилотник летел с выключенными транспондерами, совершая опасные маневры (под управлением оператора, разумеется). Этим США нарушили действующее Соглашение между СССР (Россией) и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года. В значении этого соглашения термин «самолет» означает «все военные пилотируемые летательные аппараты» (статья I). При этом «самолеты Сторон при полетах над открытым морем должны иметь включенными аэронавигационные огни» (статья V). Стоит напомнить, что на периодических консультациях о применении этого Соглашения делегация США отказывала российским специалистам, которые предлагали прописать в документе безопасные дистанции, которые бы ограничивали расстояние сближения летательных аппаратов. 3.Предстоит установить, с какими целями БПЛА приближался к России – с разведывательными или ударными. Технически MQ-9 Reaper предназначен для несения ракет класса «воздух – земля», а его последние модификации способны применять высокоточные ракеты класса «воздух – воздух». К сожалению, в международном праве статус и правила использования БПЛА до сих пор не определены. Работа Группы правительственных экспертов (ГПЭ) по контролю над смертоносными автоматизированными системами (к которым относятся современные БПЛА) фактически была торпедирована «коллективным» Западом во главе США, которые не заинтересованы в создании соответствующих юридических норм. Однако на сегодняшний день очевидно одно: современные беспилотники управляются человеком, но рассматриваются в качестве оружия, а, значит, являются для России законной военной целью. К ним применяются нормы международного гуманитарного права. Это понимание было закреплено в 2019 году в рамках принятых ГПЭ 11 Руководящих принципов в отношении смертоносных автоматизированных систем», – перечисляет Косачев.

Политолог Андрей Суздальцев указывает, что в инциденте с беспилотником важным будет также позиция Турции, которую американцы просят пропустить корабли в Черное море для поиска обломков дрона.

«Турция в лице Минобороны получила запрос от США и занимается маневрами, т.е. должностные лица в Анкаре обсуждают варианты открытия проливов для ВМС США. Есть сомнения, что деятельность кораблей американского флота, если они будут пропущены в Черное море, ограничатся только поиском и подъемом дрона. С появлением эскадры ВМС США в Черном море можно будет забыть о Конвенции Монтрё, роль Турции в регионе кардинально изменится и уязвимость Крыма увеличится на два порядка».

Тем временем, телеканал «Первый Севастопольский» сообщил об обнаружении американского беспилотника.

«Его обнаружили в 60 километрах от Севастополя на глубине 900 метров. Неподалёку проходит газопроводная ветка «Южный поток». В районе падения летательного аппарата дежурит российский военный корабль. Зона падения также находится под охраной. Как сообщил источник, теперь обсуждается вопрос, как поднять объект со дна моря. Ведь глубина очень большая. Нужны средства, которые используются при подъёме затонувших глубоководных субмарин. Отмечается, что Минобороны интересна электронная «начинка» беспилотника и двигатель», – такие данные приводятся со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции.