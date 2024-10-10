В Крыму ждун-грязнуля не выдержал забвения и совершил рецидив

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В Керчи правоохранители задержали местного жителя за вывешенный с балкона жолто-голубой флаг и трансляцию гимна Украины.

62-летний Игорь Вовк до этого привлекался за организацию несанкционированного митинга и был оштрафован на 10 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На «заукраинского» соседа пожаловались жители многоэтажки по улице Буденного в Керчи. Антисанитарию в квартире мужчина компенсировал выступлениями против СВО, поддержкой Украины, чей жёлто-голубой флаг красовался в углу с паутиной и пылью. Оперативников ждал «обыск в свинарнике» и составление протокола на нарушителя.

В украинский период Игорь Вовк вел активную политическую и общественную деятельность и даже баллотировался в депутаты Верховного совета Крыма. Во главе гаражно-строительного кооператива, весной 2018 года в годовщину Всекрымского референдума Вовк решил устроить митинг в сквере «Летчиков» в Керчи, но не заручился разрешением администрации на его проведение.

За несанкционированное сборище на Вовка составили протокол и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поданную апелляцию суд оставил без удовлетворения, поскольку на видеозаписях участие Вовка было зафиксировано, как и протестный характер собрания. Гаражно-строительный кооператив сменил руководителя, а Вовка ждет новый суд. На этот раз за дискредитацию ВС РФ.

По информации телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», на днях Верховный суд Крыма оставил в силе арест на 15 суток и наложенный штраф в 50 тысяч рублей на другого небезопасного ждуна – заместителя главврача Симферопольской клинической больницы Андрея Перелыгина.

На суде коллеги врача подтвердили его проукраинские взгляды, и то, что ежедневно он заводил разговоры о приходе ВСУ. Рингтон гимна сечевых стрельцов УПА «Червона калына», который позаимствовал запрещенный в РФ нацбат «Азов», возмущал как медиков, так и пациентов больницы. В адрес Совета министров МВД направило информационную справку относительно противоправных действий замглавврача для принятия решения.