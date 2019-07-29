В курортном Трускавце враг Трампа учит «слуг народа» развалу Украины

29.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Обучающие курсы для новоизбранных депутатов от «Слуги народа» в Трускавце проводят люди из фонда американского магната Джорджа Сороса, который не только способствовал развалу экономик массы стран, но ещё и стал врагом президента США Дональда Трампа, что вносит дополнительные сомнения в КПД мероприятия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог и телеведущий Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу Сороса. Во-первых, как он и кого научил управлять эффективно экономикой мы знаем, он обрушил экономику огромного количества стран. А во-вторых, чему он их научит с точки зрения внутренней и внешней политики?

Между прочим, Сорос, насколько я знаю, не большой друг Трампа, они враги. Они враги, но, тем не менее, партию «Слуга народа» именно фонд Сороса учит тому, как им управлять страной», – отметил Михеев.