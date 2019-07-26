Депутаты Зеленского едут в Трускавец

26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Избранные народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» следующую неделю проведут обучающие курсы для будущих парламентариев в Трускавце, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщили в пресс-службе партии, будущие нардепы съедутся в Трускавец в ближайшее воскресенье и с понедельника у них начнутся интенсивные обучающие курсы.

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Почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook рассказал, что обучение будет «максимально интенсивным, жестким и насыщенным».

«В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей», — отметил он.

Милованов не согласен с тем, что за семь дней нельзя ничему научить, о чем пишут ему в комментариях пользователи соцсети. «В корпоративном обучении, а также обучении по публичному управлению достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия», — подчеркнул он.

Милованов также указал, что местом проведения курсов для депутатов «Слуги народа» был выбран Трускавец, потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

«Несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои обучения крупные международные и украинские компании», — пояснил он.

Как сообщалось, результаты внеочередных выборов в Верховную Раду позволяют партии «Слуга народа» получить в парламенте по партийным спискам 124 места. 130 депутатов, выдвинутых партией, победили на одномандатном округе. Таким образом, партия «Слуга народа» обеспечила себе большинство в Верховной Раде — 254 мандата. Все будущие нардепы от партии ранее не были парламентариями.