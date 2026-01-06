«В Куршевель уже не поехать» – депутат Думы предложил перенести новогодние каникулы на май

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжительные каникулы нужно перенести на более тёплые майские праздники, а на Новый год оставить три выходных дня. Об этом в интервью каналу «Книжный день Центр» завил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нельзя ли отменить новогодние каникулы для взрослых? То есть выходные оставить 31, 1 и 2. Для экономики государства и здоровья населения так было бы лучше», – зачитал ведущий вопрос зрителей.

«Я за то, чтобы новогодние праздники перенести на май. Когда природа расцветает, когда погода получше, когда кто-то хочет на огороде копаться, кто-то хочет гулять, просто лучше для отдыха… Считаю, что 1-2 нужно отдохнуть, 7 января – это Рождество, отлично, а все остальное – рабочее время. А эти выходные перенести на майские праздники», – сказал Делягин.