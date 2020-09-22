22.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В ДНР жители прифронтовых посёлков получили необходимую помощь


Руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов передал 32 набора предметов садово-огородного инвентаря жителям поселка ДНР Крутая Балка и 20 продуктовых наборов жителям поселка Спартак.

Об этом сообщили в пресс-службе ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении отметили, что мероприятие было организовано в рамках деятельности Штаба общественного движения по работе с прифронтовыми районами при Оперативном штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ». Передачу необходимой помощи удалось осуществить благодаря содействию Народной Милиции ДНР, так как населенные пункты находятся в непосредственной близости к фронту.

«Мы просто обязаны усиливать свою помощь в самых удаленных поселках, которые находятся на передовой. Люди должны чувствовать поддержку и иметь все необходимые социальные блага во всех уголках Донецкой Народной Республики», – прокомментировал Муратов.

В пресс-службе подчеркнули, что в последнее время в поселках наблюдается по-настоящему самое тихое перемирие и это позволяет общественникам и местным властям оказывать более масштабную и частую помощь.


Сейчас на прифронтовой территории также ведутся работы по восстановлению жилья, пострадавшего от обстрелов ВСУ, поэтому многие жители возвращаются в свои дома.

«К счастью, сейчас нас не так часто обстреливают, мы с мужем имеем возможность заняться восстановлением своей придомовой территории. Спасибо большое, что вы нам в этом помогаете!» – поблагодарила активистов жительница поселка Крутая Балка Светлана.

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