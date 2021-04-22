В ЛДНР продолжает увеличиваться количество обладателей российских паспортов

23.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в рамках работы форума «Единство русских: защита прав и свобод» состоялось торжественное введение в обращение художественного почтового блока из трех марок, конверта первого дня и специального штемпеля первого дня, приуроченное к важному событию – ровно 500 тысяч граждан ЛДНР получили гражданство РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие руководитель ДНР Денис Пушилин, депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко, начальник Миграционной службы МВД ДНР Руслан Ополоник, и генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Елена Снежко.

Денис Пушилин отметил, что, такими темпами, паспорта РФ получит миллион граждан молодых республик.

«Хочу сразу поблагодарить тех, кто принимал в этом участие, способствовал достижению такой большой значимой цифры для Донбасса – 500 тысяч граждан Российской Федерации. Это важно, это ценно, но это только первый шаг. Мы двигаемся дальше», – сказал Пушилин.

На художественной почтовой марке «Куём новых граждан» размещен рисунок Владимира Маяковского в стилистике революционного плаката, изображающий кузнеца с молотом в руке и наковальней.

Художественную почтовую марку «Донбасс + 500 000» символично украшает изображение обложки паспорта гражданина Российской Федерации. В композицию включено изображение герба ДНР. На почтовой марке «Своих не бросаем» также включена иллюстрация Владимира Маяковского, на которой в плакатной стилистике 20-х годов XX века изображен красноармеец.