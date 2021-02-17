В ЛНР готовы организовать много новых котлов для ВСУ на случай украинского вторжения

17.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Киевский режим никогда не пойдёт на выполнение Минских соглашений и хочет вернуть контроль над границей ЛДНР и России военным путём, для того, чтобы осуществить геноцид местного населения.

Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, ныне служащий в ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина понимает, что Минские соглашения невыполнимы, так как они написаны для Украины, и для Украины ничего хорошего не несут. Потому что если Украина признаёт право народа Донбасса на самоопределение, автономию, право людей говорить на руссом языке, с чем она борется на своей территории, то эта концепция антирусской Украины, фактически ударного кулака против России, разрушается. Поэтому Украина, как курируемый западом кулак против России, на компромисс не пойдёт.

Украина просто тянет время, а по той информации, которую мы в ЛНР имеем, Украина пытается выжать последнее из своих скромных бюджетов, пользуясь поддержкой западных стран, для того, чтобы попытаться вернуть контроль над границей вооружённым путём. Мы все это понимаем, и наши силовые структуры Донбасса не дремлют, чтобы не позволить украинцам получить контроль над границей, и, тем самым, устроить в Донбассе геноцид», – сказал он.

Также военнослужащий ЛНР отметил, что киевская власть хочет завладеть границей между ЛДНР и Россией для того, чтобы провести геноцид всех несогласных с политикой Киева.

«Украина хочет получить контроль над границей, во всех выступлениях украинцев это требование проходит красной нитью, – для того, чтобы превратить ДНР и ЛНР в мышеловку и захлопнуть её, чтобы после этого зачистить здесь всех несогласных с политикой Украины.

Естественно, все понимают, что Украина хочет именно этого, хочет зачистки и жёсткого фактического геноцида, потому что каждый, кто не только с оружием в руках противостоял украинской агрессии, но и работал в государственных администрациях, учил детей по российской программе для украинцев – террорист», – заключил Селиванов.