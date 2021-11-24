В ЛНР и ДНР стартует большая программа совместного развития

Руководители Донецкой и Луганской народных республик запланировали совместную трёхлетнюю программу по комплексному развитию экономики.

Об этом в ходе интервью каналу «Sputnik» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашей памяти ещё те времена, 2015 год, когда мы были вынуждены формировать бюджет на месяц. Не было возможности делать какие-либо прогнозы. Представляете – от месяца, и уже сейчас мы планируем на три года.

Почему три года? Потому что с моим коллегой, Леонидом Пасечником, мы приняли решение синхронизировать и сделать достаточно амбициозные программы социально-экономического развития. Тоже на три года. Программа «22-24». Она будет включать в себя целый спектр улучшений для граждан», – сказал он.