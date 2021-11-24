В ЛНР и ДНР стартует большая программа совместного развития

24.11.2021  19:46 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Руководители Донецкой и Луганской народных республик запланировали совместную трёхлетнюю программу по комплексному развитию экономики.

Об этом в ходе интервью каналу «Sputnik» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководители Донецкой и Луганской народных республик запланировали совместную трёхлетнюю программу по комплексному развитию экономики....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В нашей памяти ещё те времена, 2015 год, когда мы были вынуждены формировать бюджет на месяц. Не было возможности делать какие-либо прогнозы. Представляете – от месяца, и уже сейчас мы планируем на три года.

Почему три года? Потому что с моим коллегой, Леонидом Пасечником, мы приняли решение синхронизировать и сделать достаточно амбициозные программы социально-экономического развития. Тоже на три года. Программа «22-24». Она будет включать в себя целый спектр улучшений для граждан», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что эта программа будет затрагивать жилищно-коммунальное хозяйство, медицину, энергетическую и продуктовую безопасность, помощь сельскому хозяйству, строительство дорог. В основном – по примеру РФ.

«В рамках такого серьёзного и амбициозного планирования нам пришлось думать о бюджете на три года.

Поэтому ещё одна важная составляющая – указ президента РФ. Это позволяет уже и нашим предприятиям выстраивать прогнозы по сбыту своей продукции», – резюмировал глава государства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть