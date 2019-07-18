В ЛНР предупредили о подготовке националистами «страшной мести» итальянцам

18.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские националисты планируют в качестве мести за осуждённых в Италии украинских боевиков совершить нападения на итальянских волонтёров из организации «Mondo in cammino», направляющихся в зону «ООС» с гуманитарной миссией.

Такую информацию со ссылкой на военнослужащего ВСУ, позвонившего на «горячую линию» МВД ЛНР, опубликовал официальный сайт силового ведомства Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам украинского военнослужащего, четверо членов итальянской волонтёрской организации «Mondo in cammino» выразили желание побывать в зоне «украинско-российского конфликта», чтобы встретиться с людьми, ознакомиться с гуманитарной, экономической и культурной ситуацией, определить необходимую помощь местным жителям. В данную группу будут входить граждане Италии: Массимо Бонфатти (Massimo Bonfatti) – президент организации, Джанни Нокки (Gianni Nocchi), Лаура Вивиани (Laura Viviani), Лоренцо Дель Паче (Lorenzo Del Pace). Сопровождать группу планируют представители ассоциации «Италия. Украина. Майдан» Наталия Дяченко и Эмилия Романья», – говорится в заявлении.

По полученной от источника информации, о факте подготовки визита итальянцев в зону «ООС» узнали бойцы украинских националистических батальонов.

«Данная инициатива спровоцировала бурю негодования, националисты заявили о том, что не допустят «макаронников» на свою территорию, пока в Италии не освободят их недавно осуждённых «побратимов». По словам заявителя, националистами всерьёз разрабатываются планы вооруженного нападения на группу волонтёров, притом рассматриваются варианты как силового удержания людей в качестве заложников, так и физического уничтожения группы», – добавили в ведомстве.

По данному факту МВД ЛНР проводит проверку.

Напомним, ранее в Италии был объявлен приговор украинскому экс-нацгвардейцу Артему Маркиву.