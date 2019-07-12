Шабаш нацистов под посольством Италии: Зеленский бросился на защиту боевика АТО

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Возмущённые приговором итальянского суда экс-нацгвардейцу Артёму Марикиву, украинские националисты устроили акцию протеста в Киеве под посольством Италии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что боевика осудили на 24 года за убийство итальянского журналиста в ходе боевых действий на Донбассе в 2014 году.

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«Италия должна извиниться! Я не говорю про колени, я не говорю про стадионы, она должна написать ноту и извиниться, что её правосудие попало ловушку российского криминального бизнеса, который пытается контролировать как иностранные СМИ, так и иностранные суды!

Это дело перерастает в политическое между Италией и нашей страной! Я надеюсь, что государство Украина, у которой есть членство во всех органах власти, в том числе является основательницей ООН, поставит свою позицию и не будет мешкать, а немедленно созовёт позицию по Маркиву в Европе!» – вещал спикер «Нацкорпуса» Александр Алфёров.

«Не верьте, что там был судья, который не знал, что он вынесет этот приговор, не верьте, что там были присяжные, которые не знали, какой приговор они вынесут, Италия – коррупционная страна!

…Возможно, это смешно для европейской страны, но это так! Там до сих пор убивают на улицах бизнесменов, там до сих пор есть политические преследования…

Поверьте мне, в Италии Маркив был заказан через коррупционные схемы прямо из Москвы, прямо из Кремля!» – поливал итальянцев националист.

Собравшиеся стали скандировать «Свободу Виталию Маркову», пока зазывале нациков не попались на глаза флаги Италии и ЕС, висящие над посольством.

«Друзья, эти флаги терпят постоянное надругательство от российского бизнеса, от наших с вами врагов, я не знаю, как после этого итальянский флаг, который для многих означал свободу, сегодня претворяется в рванину и тряпку! Как эти жёлтенькие звёздочки на синем фоне будут терпеть это беззаконие, которое сегодня чинится в Италии! Италия никогда не отмоется ни своими макаронами, ни своими кетчупами от этой истории!» – причитал Алфёров.

Далее в ходе акции выступил экс-атошник, видный порохобот Мирослав Гай, который, по его словам, был с Маркивом в 2014 году в Донбассе.

«Мы даже дострелять автоматами не могли до того переезда! Там два километра до того переезда, он был перекрытый поездом, который террористы поставили, чтобы блокировать нашим колоннам дорогу на Славянск! Там даже в бинокль не всё можно было рассмотреть! …

В том итальянском деле нет ни одного доказательства, его и не может быть, потому что он и не мог корректировать миномёт, он не мог стрелять из миномёта, он не мог стрелять даже из автомата в ту сторону, потому что это было нецелесообразно», – рассказывал Мирослав Гай.

Также бок о бок с нациками выступила украинский «волонтёр» Ольга «Х#як-маяк» Решетилова.

«Работая на территориях, которые не находятся под контролем Украины, вы должны понимать, что это ваш личный выбор и риск. Конечно, журналистика там тоже должна быть, но Украина не может там обеспечивать безопасность, это ответственность РФ. Подавая гражданский запрос, Италия должна была его подавать не Украине, а РФ, потому итальянский журналист погиб только потому, что РФ начала агрессию против Украины», – вещала «волонтёр».

Далее нацики продолжили скандировать «Свободу Виталию Маркиву», разбавляя выкриками «Слава Украине», «Слава нации» и «Украина понад усе».

Отметим, что на решение суда отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский, который последнее время старается не вступать в противоречия с украинскими радикалами. Зеленский обратился к МИДу и Генпрокуратуре с призывом забыть о разногласиях и срочно заняться вопросом возвращения на Маркива на родину.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. К этому времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.