В ЛНР прошла церемония прощания со зверски убитыми защитниками Донбасса

14.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В ЛНР прошла церемония прощания с военнослужащими, хладнокровно убитыми группой украинских диверсантов.

Об этом сообщили издании ЛугИнфоЦентр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Церемония прощания и похороны погибших состоялись на Аллее Славы центрального кладбища прифронтового города Кировск. Кладбище расположено в полутора километрах от наблюдательного поста, на котором погибли защитники Донбасса.

Проститься с военнослужащими – Сергеем Кочетовым, Сергеем Ивановым, Вячеславом Петровым, Евгением Дымченко, Андреем Сусловым – пришли глава ЛНР Леонид Пасечник, чиновники и депутаты республики, родные, близкие и сослуживцы погибших. Всего в церемонии прощания приняли участие порядка полутора тысяч человек.

В ходе церемонии глава ЛНР отметил, что погибшие были примером исполнения гражданского долга и мужества.

«Сегодня мы прощаемся с нашими героями, с гражданами ЛНР, с нашими земляками, которые, конечно же, были примером исполнения гражданского долга перед Родиной.

Я уверен в том, что смерти их не напрасны, потому как, являясь военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики, эти ребята с честью и достоинством защищали наш мирный сон, защищали нашу мирную жизнь, охраняли рубежи нашей Республики от военной агрессии Украины», – сказал Пасечник.

Он подошёл к каждой семье, в которой погиб защитник республики, и высказал слова соболезнования и поддержки. Также он предложил в случае необходимости обращаться за помощью к руководству ЛНР.

Кроме того, руководитель государства пообещал, что ЛНР приложит все усилия для поиска убийц, устроивших эту диверсию, и будет судить их по законам военного времени.

В свою очередь, командир батальона, в котором служили защитники Донбасса, заверил, что сослуживцы будут хранить память о погибших товарищах.

«С чувством глубокой скорби и невосполнимой утраты мы провожаем наших боевых товарищей. Они были не просто сослуживцами, а настоящей боевой семьей, боевыми братьями», – сказал он, добавив, что гибель товарищей не сломила дух военнослужащих Народной милиции ЛНР.