14.06.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

В ЛНР прошла церемония прощания со зверски убитыми защитниками Донбасса

Новости УкраиныВ ЛНР прошла церемония прощания с военнослужащими, хладнокровно убитыми группой украинских диверсантов. Об этом...

В ЛНР прошла церемония прощания с военнослужащими, хладнокровно убитыми группой украинских диверсантов.

Об этом сообщили издании ЛугИнфоЦентр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Церемония прощания и похороны погибших состоялись на Аллее Славы центрального кладбища прифронтового города Кировск. Кладбище расположено в полутора километрах от наблюдательного поста, на котором погибли защитники Донбасса.

Проститься с военнослужащими – Сергеем Кочетовым, Сергеем Ивановым, Вячеславом Петровым, Евгением Дымченко, Андреем Сусловым – пришли глава ЛНР Леонид Пасечник, чиновники и депутаты республики, родные, близкие и сослуживцы погибших. Всего в церемонии прощания приняли участие порядка полутора тысяч человек.


В ходе церемонии глава ЛНР отметил, что погибшие были примером исполнения гражданского долга и мужества.

«Сегодня мы прощаемся с нашими героями, с гражданами ЛНР, с нашими земляками, которые, конечно же, были примером исполнения гражданского долга перед Родиной.

Я уверен в том, что смерти их не напрасны, потому как, являясь военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики, эти ребята с честью и достоинством защищали наш мирный сон, защищали нашу мирную жизнь, охраняли рубежи нашей Республики от военной агрессии Украины», – сказал Пасечник.

Он подошёл к каждой семье, в которой погиб защитник республики, и высказал слова соболезнования и поддержки. Также он предложил в случае необходимости обращаться за помощью к руководству ЛНР.

Кроме того, руководитель государства пообещал, что ЛНР приложит все усилия для поиска убийц, устроивших эту диверсию, и будет судить их по законам военного времени.

В свою очередь, командир батальона, в котором служили защитники Донбасса, заверил, что сослуживцы будут хранить память о погибших товарищах.

«С чувством глубокой скорби и невосполнимой утраты мы провожаем наших боевых товарищей. Они были не просто сослуживцами, а настоящей боевой семьей, боевыми братьями», – сказал он, добавив, что гибель товарищей не сломила дух военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть