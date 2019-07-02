В ЛНР рассказали о новых небоевых потерях ВСУ

02.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии наркотического опьянения, застрелил из автомата в зоне «ООС» своего сослуживца.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«30 июня в населенном пункте Нижнетёплое военнослужащий 25-й бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, который от полученных ранений скончался», – рассказал Филипоненко.

По его информации, данный факт командованием от вышестоящего штаба традиционно тщательно скрывается, при этом командир бригады полковник Олег Зенченко приказал изъять у личного состава мобильные телефоны, а начальнику медицинской службы дал указание оформить потерю как самоубийство.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг собственный блиндаж, запустив нём сигнальную ракету.