Пьяный ВСУшник уничтожил собственный блиндаж

01.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг собственный блиндаж, запустив нём сигнальную ракету.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведка НМ ЛНР продолжает фиксировать случаи возгорания фортификационных сооружений подразделений ВСУ.

«28 июня на позиции 25-й бригады в районе населенного пункта Лопаскино после употребления спиртных напитков один из военнослужащих бригады запустил сигнальную ракету в блиндаже. В результате возгорания фортификационное сооружение полностью уничтожено, трое военнослужащих получили сильные ожоги», – рассказал Иван Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что командир роты одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», в состоянии алкогольного опьянения разбил голову и сломал рёбра своему подчинённому.