В ЛНР сбили украинский беспилотник-разведчик

20.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили в районе села Сокольники Славяносербского района беспилотный летательный аппарат украинской армии.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вчера благодаря умелым действиям подразделений ПВО Народной милиции ЛНР был обезврежен беспилотный летательный аппарат 10-й бригады ВСУ. В ходе проведения поисковых мероприятий, найдены обломки беспилотного летательного аппарата. Сейчас специалистами НМ ЛНР проводится изучение фото и видео файлов, снятых с борта летательного аппарата», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что целью беспилотника была воздушная разведка позиций Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что украинские специалисты радиоэлектронной борьбы по ошибке вместо беспилотника ОБСЕ заглушили собственный, отправив его на территорию Республики вместе с отснятыми видеоматериалами.