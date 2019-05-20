В ЛНР сбили украинский беспилотник-разведчик
Силы противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР сбили в районе села Сокольники Славяносербского района беспилотный летательный аппарат украинской армии.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера благодаря умелым действиям подразделений ПВО Народной милиции ЛНР был обезврежен беспилотный летательный аппарат 10-й бригады ВСУ. В ходе проведения поисковых мероприятий, найдены обломки беспилотного летательного аппарата. Сейчас специалистами НМ ЛНР проводится изучение фото и видео файлов, снятых с борта летательного аппарата», – рассказал он.
Представитель оборонного ведомства также добавил, что целью беспилотника была воздушная разведка позиций Народной милиции ЛНР.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что украинские специалисты радиоэлектронной борьбы по ошибке вместо беспилотника ОБСЕ заглушили собственный, отправив его на территорию Республики вместе с отснятыми видеоматериалами.
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