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08.09.2021 17:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В ЛНР считают, что России пора действовать и покончить с украинской проблемой

Новости УкраиныТак как украинское руководство продолжает устраивать постоянные провокации против России, Москве пора перейти к...

Так как украинское руководство продолжает устраивать постоянные провокации против России, Москве пора перейти к решительным действиям и покончить с украинской проблемой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина действительно пытается переступить красную черту, она продолжает раздражать Российскую Федерацию, провоцируя какие-то заявления, действия, продолжая обливать Россию грязью на международных площадках. России нужно действовать. Меньше говорить и больше действовать. На мой взгляд, сегодня со стороны Донбасса сделан такой шаг, который предлагает действовать. В Донбассе есть договорённость о создании единого таможенного пространства», – сказал Мирошник.

Напомним, ранее руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились  создании единого экономического пространства.

В связи с этим с 1 октября сего года таможенные посты между республиками будут упразднены.

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