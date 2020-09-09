В Лондон уже не уехать: Лепс исполнил гимн с 70 тысячами жителей Донецка

09.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Концерт российского артиста Григория Лепса в Донецке, приуроченный ко Дню освобождения Донбасса, собрал рекордное количество зрителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает официальный сайт ДНР со ссылкой на организаторов, на мероприятии присутствовало около 70 тысяч жителей республики и гостей столицы.

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По словам очевидцев, на выступление пришло так много людей, что помимо площади Ленина они заполнили и прилегающую улицу Артема между проспектами Гурова и Маяковского. При этом многие в соцсетях сходились во мнении, что последний раз столько людей выходило на площадь во время Русской весны в 2014 году.

В ходе концерта Григорий Лепс исполнял всеми любимые хиты, однако особую бурю эмоций у зрителей вызвал гимн Российской Федерации, который артист исполнил напоследок.

«С праздником, любимый Донбасс! С праздником, великая Россия!» – прозвучало в последние секунды выступления.

Отметим, День освобождения Донбасса объявлен в ДНР выходным. Кроме того, в ночь с 8 на 9 сентября приостановлено действие комендантского часа.