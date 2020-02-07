В Луцке запретили выступление приехавшего из Донецка американского дирижёра

07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Волыни запретили выступление известного дирижёра из США Вини Дан Вогеля (др. вариант – Уинстон Дан Фогель – ред.) из-за его недавнего выступления в Донецке, где он якобы вдохновлял «террористов» на убийство украинских карателей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Волынского областного совета Константин Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на постоянной комиссии Волыньсовета по вопросам законности, борьбы с преступностью, во время рассмотрения вопроса «Программы противодействия терроризму на 2019-2020 годы», я сообщил представителю СБУ, который докладывал по этому вопросу, и всем присутствующим следующее.

Сегодня должен состояться концерт в Волынской областной филармонии вместе с известным в мире дирижером Вини Дан Вогелем, гражданином США (возможно, еще и другой страны тоже). Дело в том, что этот господин имел несколько дней назад концерт в Донецке, где также дал пресс-конференцию для СМИ ДНР. На пресс-конференции господин дирижер пожелал жителям Донбасса, чтобы настал день, когда «все были бы счастливы».

Как я понимаю, террористы вдохновились выступлением музыканта и пошли вдохновенно убивать моих братьев. От этой мысли кровь в голову!

И даже мне не так важно, что он в Донецк заехал из Москвы незаконно, а как впечатляет вообще возможность конвертирования на Украине человека, который вдохновляет террористов», – возмутился украинский нацист.

После чего депутат, сообщив, что ряд украинских СМИ и Волынская областная филармония отказали известному дирижёру из Америки в выступлениях именно из-за его поездки в Донбасс, призвал СБУ разобраться с этим «упущением» и впредь не допускать подобного.

«Мы можем сколько угодно блокировать концерты украинских артистов, которые выступали в России. А люди, что забавляли террористов и убийц, каким-то образом попадают вообще на Украину.

Думаю, Служба безопасности Украины скоро даст комментарий по этому поводу!», – кричал Зинкевич.

Отметим, из-за своего выступления в Донбассе всемирно известный дирижёр был внесён в списки скандального сайта украинских карателей «Миротворец».