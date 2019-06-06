В Луганске рассказали о выдвинувшейся в сторону ЛНР колонне техники ВСУ
Позиция новой киевской власти относительно Донбасса изменилась только на словах, но не по существу, о чём свидетельствует переброска Киевом к линии соприкосновения в Донбассе тяжёлой техники и вооружения.
Такое мнение на брифинге озвучил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Позиция новой киевской власти относительно Донбасса изменилась только на словах, но не по существу. Несмотря на принятое решение трехсторонней Контактной группой в Минске о готовности развести силы и средства, украинские силовики продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, а также наращивают группировку сил в зоне так называемой «ООС», – рассказал представитель оборонного ведомства.
По его информации, минувшей ночью из населенного пункта Артёмовск в сторону Попасной выдвинулась колонна военной техники ВСУ.
«В состав колонны входят САУ, РСЗО «Град», танки, БМП, бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами. Помимо этого, на вновь оборудованных позициях ВСУ в районе Новозвановки и Троицкого размещены четыре БМП, танк и легкобронированный многоцелевой транспортер. Также вблизи Валуйского зафиксирована одна САУ 2С1 «Гвоздика», – сообщил Филипоненко.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» также сообщал, что практически одновременно с проведением переговоров в Минске «Украинский милитарный портал» заявил о наступлении украинских военных на позиции ДНР вблизи населенного пункта Водяное под Мариуполем.
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