06.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Луганске рассказали о выдвинувшейся в сторону ЛНР колонне техники ВСУ

Позиция новой киевской власти относительно Донбасса изменилась только на словах, но не по существу, о чём свидетельствует переброска Киевом к линии соприкосновения в Донбассе тяжёлой техники и вооружения.

Такое мнение на брифинге озвучил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция новой киевской власти относительно Донбасса изменилась только на словах, но не по существу. Несмотря на принятое решение трехсторонней Контактной группой в Минске о готовности развести силы и средства, украинские силовики продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, а также наращивают группировку сил в зоне так называемой «ООС», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его информации, минувшей ночью из населенного пункта Артёмовск в сторону Попасной выдвинулась колонна военной техники ВСУ.

«В состав колонны входят САУ, РСЗО «Град», танки, БМП, бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами. Помимо этого, на вновь оборудованных позициях ВСУ в районе Новозвановки и Троицкого размещены четыре БМП, танк и легкобронированный многоцелевой транспортер. Также  вблизи Валуйского зафиксирована одна САУ 2С1 «Гвоздика», – сообщил Филипоненко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» также сообщал, что практически одновременно с проведением переговоров в Минске «Украинский милитарный портал» заявил о наступлении украинских военных на позиции ДНР вблизи населенного пункта Водяное под Мариуполем.

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