07.06.2018, Луганск, Владимир Гладков

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В Луганске задержана агент СБУ «Тамила»

При передаче денежных средств оперативному сотруднику за предоставление сведений о личном составе МГБ ЛНР с поличным задержан агент СБУ Татьяна Горбулич с позывным «Тамила».

Об этом сообщила пресс-служба МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2016 году она была завербована сотрудником СБУ Иваном Божченко, по заданию которого занималась сбором военных сведений на территории Республики и иной информации в городе Счастье.

«Божченко предложил мне подписать документ. Документ был составлен таким образом, что я должна была непосредственно сотрудничать именно с ним, с подполковником Божченко Иваном Николаевичем. Сотрудничество состояло в том, что у меня должен был находиться свой псевдоним – «Тамила», должна была любую информацию ему преподносить», – рассказала на допросе задержанная.

МГБ ЛНР удалось установить, что Татьяна Горбулич с 2014 года проживала в подконтрольном Киеву городе Счастье, работала поваром на различных объектах, где находились представители украинского силового блока, в том числе вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

«Я собирала информацию по силовым структурам ЛНР и передавала ему, а он мне уже по итогу оплачивал деньги. В городе Счастье был большой наплыв наркотиков со стороны Полтавы и, так как я уже многих там знала ребят, молодежь, через них я узнавала, когда и в каком количество заезжает транш наркотиков. Я ему об этом сообщала, он мне за это платил определённую сумму, о которой мы договаривались.

Всё это время сотрудничество перешло в личное отношение. Начал часто ко мне в гости приезжать, на банкеты меня приглашать, которые были у них на Матросова-14 в городе Счастье, там, где они проживали в общежитии. Мы ещё выезжали туда там, где они захватили депутатские дачи. Мы там проводили банкеты», – сообщила женщина.

«Так как я часто езжу в город Луганск, он попросил список кадровых сотрудников МГБ, связаться с кем-нибудь из военных, но желательно с МГБ. Я со временем, где-то около 3 месяцев, искала и нашла такого человека. Вроде бы он согласился. Тем временем, пока я этим занималась, я ещё познакомилась с полковником ЛНР Зайцевым Андреем Викторовичем и ещё с младшим товарищем Олегом. Они тоже этим заинтересовались. Затем, когда я приехала в город Луганск, с суммой 200 долларов передать МГБ от СБУ, я узнала от сотрудника МГБ, что они не планировали передавать какую-то информацию, а просто это, оказывается, было задокументировано на видео», – рассказала она.

Татьяна Горбулич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР (Государственная измена). Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.