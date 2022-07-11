В Мелитополе ликвидирован украинский террорист

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Новости Украины

Правоохранительные органы Запорожской области предотвратили покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Об этом сообщил член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Рогова, диверсант обстрелял дом Сигуты и попытался скрыться, но был обнаружен и ликвидирован в перестрелке.

«В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского. Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает», – заявил Рогов.