В Мелитополе ликвидирован украинский террорист

11.07.2022  12:56 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запорожье, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Правоохранительные органы Запорожской области предотвратили покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Об этом сообщил член Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правоохранительные органы Запорожской области предотвратили покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Об этом...

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По информации Рогова, диверсант обстрелял дом Сигуты и попытался скрыться, но был обнаружен и ликвидирован в перестрелке.

«В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского. Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает», – заявил Рогов.

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