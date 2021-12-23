В МИД Белоруссии подтвердили готовность пойти наперекор Путину

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Белоруссия заблокирует транзит российского газа через свою территорию в страны Евросоюза в случае, если почувствует со стороны Запада угрозу своей нацбезопасности. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерегал Минск от таких шагов. Однако белорусский дипломат считает, что перекрытие газа заставит Москву более активно вступиться за Александра Лукашенко и потребовать от Запада прекратить нападки на режим Батьки.

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«Под санкциями мы живем больше 20-ти лет. Это Украина столкнулась в последние годы с санкциями, а мы живем больше 20-ти лет. Если формат этих санкций дойдет до такой глубины, что будет угроза экономики Республики Беларусь, суверенитету Республики Беларусь, мы будем предпринимать все меры для того, чтобы защитить. В том числе и которые озвучивал глава государства, – будет перекрыт газопровод по поставкам газа в Европу», – заявил Сокол.

Посол также подчеркнул, что в этом случае Россия должна будет договориться со странами Евросоюза об отказе от давления на Белоруссию:

«Россия является продавцом, Европа является покупателем. Мы в этом случае транзитером выступаем или территорией, по которой проходит транзит. Пусть Россия договаривается с Европейским союзом, с Польшей, чтобы (они отстали от Белоруссии)», – объяснил логику Минска белорусский дипломат.