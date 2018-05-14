14.05.2018

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В МИД Украины разгорается грандиозный шухер

Продолжает обрастать новыми подробностями скандал вокруг украинского консула в Гамбурге Василия Марушинца, выступившего в поддержку уничтожения гитлеровцами евреев и заявившего, что “быть фашистом почетно”.

Так, украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий, ранее обнародовавший данную информацию, уточнил, что ситуация намного более значимая, чем просто неадекватность одного человека, поскольку скандальные посты Марущинца в Facebook были поддержаны рядом кадровых сотрудников МИД Украины.

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Учитывая скандальный резонанс, на ситуацию отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся”, – написал Климкин в Twitter.

В свою очередь Шарий, поддержав заявление главы МИД Украины, уточнил, что один из антисемитских постов консула поддержала посол Украины в Португалии Инна Огнивец.

По словам блогера, сейчас мидовские работники, спасая свою репутацию, массово отфренживаются от Марущинца, который начал “банить всех подряд”, пытаясь обнаружить того, кто предал огласке закрытые записи.

“Но тут уже бань не бань – не поможет, у нас все ходы записаны. Даже украинские СМИ не помогут отмазаться, – заявил Шарий. – Мы не удовлетворимся кадровым решением по одному человеку и будем требовать оценки ситуации, которая носит массовый характер – почему у сотрудников украинского МИДа считается правилом хорошего тона антисемитизм, отрицание Холокоста и прочие вещи”