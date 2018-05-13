|12 467 просмотров
Украинский консул в Гамбурге: “быть фашистом – почетно”
Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал на своей странице в Facebook записи антисемитского содержания, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает видеоблогер Анатолий Шарий в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Как следует из записей на странице консула, он призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии. Он также писал, что «быть фашистом почетно», и что он ненавидит антифашистов. В комментариях консул регулярно оскорбительно высказывался в отношении евреев.
Марущинец делал перепост статей, оправдывающих Холокост, и отрицающих события в Бабьем Яру в Киеве в 1941 году.
Как выяснил Шарий, Василий Иванович Марущинец является консулом в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге. Соответствующая информация размещена на официальном сайте консульства.
Интересно, что ранее МИД Украины раскритиковал письмо в Гослдеп 57 влиятельных американских конгрессменов в связи с ростом антисемитизма на Украине, назвав обвинения “провокацией”.
Метки: антисемитизм, Германия, консул, МИД Украины, Шарий
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.