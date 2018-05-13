13.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Компромат, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина

Украинский консул в Гамбурге: “быть фашистом – почетно”


Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец публиковал на своей странице в Facebook записи антисемитского содержания, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает видеоблогер Анатолий Шарий в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

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Как следует из записей на странице консула, он призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии. Он также писал, что «быть фашистом почетно», и что он ненавидит антифашистов. В комментариях консул регулярно оскорбительно высказывался в отношении евреев.

Марущинец делал перепост статей, оправдывающих Холокост, и отрицающих события в Бабьем Яру в Киеве в 1941 году.

Как выяснил Шарий, Василий Иванович Марущинец является консулом в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге. Соответствующая информация размещена на официальном сайте консульства.

Интересно, что ранее МИД Украины раскритиковал письмо в Гослдеп 57 влиятельных американских конгрессменов в связи с ростом антисемитизма на Украине, назвав обвинения “провокацией”.

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