В МИДе завели старую шарманку: Хорошему Зе мешают плохие «оппоненты»

10.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов весьма комплиментарно высказался в адрес украинского президента Владимира Зеленского, похвалив его за некие шаги, которые, якобы, невозможно было ожидать от предшественника Петра Порошенко.

«Определенные позитивные подвижки появились. Во многом это связано со сменой руководства на Украине. То, что прошлый президент Порошенко саботировал в течение пяти лет, нынешний президент сумел, пусть не полностью, но хотя бы частично реализовать в течение нескольких месяцев. Все понимают, что его позиция достаточно уязвима. Вокруг немало оппонентов, скажем так», – сказал Чижов в интервью газете «Коммерсант».

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Слова Чижова звучат диссонансом с резкой критикой, которая буквально на днях была озвучена командой помощника президента РФ Владислава Суркова в адрес окружения Зеленского за саботаж Минских соглашений.

Интересно, что сам Чижов признает: Украина имеет мотив для невыполнения Минских соглашений, поскольку в этом случае у Запада сохраняются поводы для антироссийских санкций.

«Давайте с точки зрения формальной логики посмотрим. В Киеве видели, что в отношении России, которую они не любят, введены какие-то рестрикции. И чем дольше не выполняются минские соглашения, тем дольше они сохранятся. Тогда в чем был интерес Киева выполнять свою часть соглашений? Ведь не против Киева введены рестрикции, а против Москвы», – сказал Чижов.

Откуда взялись ожидания, что Зеленский намерен действовать иначе, чем Порошенко, – дипломат не объяснил.