В Минске Киев проверят на вшивость

16.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Проведение саммита «нормандской четвёрки», к которому Киев апеллирует ещё с предвыборной кампании Владимира Зеленского, напрямую зависит от поведения украинской стороны на переговорах Минской контактной группе.

Об этом у себя в телеграмм-канале написал российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что последние заявления назначенного представителем Украины на переговорах в Минске по Донбассу экс-президента Леонида Кучмы и главы украинского МИДа Вадима Пристайко об отказе Киева предоставлять Донбассу особый статус следует однозначно воспринимать как отсутствие реальных намерений украинской стороны выполнить Минские соглашения.

«В одно и то же время, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус», – написал эксперт.

При этом он отметил, что отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера.

«Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны – нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статусе, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус», – добавил Чеснаков.

«Между тем, на что следует обратить особое внимание, подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера – условие проведения саммита «нормандской четверки», – подчеркнул политолог.